Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie przedłużył tymczasowego aresztu dla prezydenta Jarosława Górczyńskiego, oskarżonego m.in. o przyjęcie łapówek oraz nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na postanowienie sądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w marcu tego roku. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące m.in. przyjęcia łapówek oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Postępowanie w sprawie prowadzi Śląski Wydział Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Górczyński jest tymczasowo aresztowany do 24 października. Decyzją sądu rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim areszt nie zostanie przedłużony.



W ocenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskimi o nieprzedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Jarosław G. jest całkowicie bezpodstawne w świetle zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego oraz kolejnych zarzutów, jakie w ostatnim czasie usłyszał podejrzany Jarosław G. - przekazał w środę PAP dział prasowy PK.



Prokuratura zapowiedziała, że złoży zażalenie na decyzję sądu. W ocenie prokuratury, realna jest nadal obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanego oraz grozi mu surowa kara, co jest podstawą do stosowania tymczasowego aresztowania - zaznaczono.



Śledczy przypominają, że w ostatnim czasie Górczyńskiemu przedstawiono kolejne trzy zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. Aktualnie, Jarosław G. jest podejrzany o popełnienie łącznie 15 czynów zabronionych, z których 9 dotyczy przyjmowania przez niego korzyści majątkowych i osobistych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat więzienia.



Prokurator nie wyklucza dalszych zarzutów w tej sprawie - dodano.

Zobacz również: Nowe zarzuty dla prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego