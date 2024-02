Miejski radny Marcin Stępniewski będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc. "Kielce potrzebują nowej wizji; to nasz konkretny plan" - powiedział. Stępniewski przedstawił też liderów list PiS w poszczególnych okręgach w wyborach do rady miasta.

Marcin Stępniewski / Piotr Polak / PAP

Kielce muszą się zmienić, Kielce potrzebują nowej wizji, w której "nie da się" nie istnieje w słownikach - podkreślił Stępniewski podczas konferencji prasowej w Targach Kielce. Kandydat PiS na prezydenta Kielc przekonywał, że stolica woj. świętokrzyskiego może być miastem, w którym "drogi są proste, mieszkańcy mogą godnie zarabiać i nie muszą się martwić o wysoko płatne miejsca pracy".

Podkreślił, że Kielce mogą być miejscem, w którym "przedsiębiorcy i inwestorzy mają poczucie, że samorząd gwarantuje im wsparcie i pomoc, a nie podrzuca im kłody pod nogi". Według Stępniewskiego Kielce, jako stolica regionu, powinny być miastem "napędzającym całe województwo świętokrzyskie"; miastem, z którego "kielczanie są dumni i mogą chwalić się nim na zewnątrz w całym kraju".

Dodał, że w najbliższych dniach będzie prezentować swój program wyborczy. W pierwszej kolejności przedstawi propozycje naprawy finansów i rozwoju miasta.

My - w przeciwieństwie do innych kandydatów - nie mówimy o tym, że wystarczy, żeby Kielce były uśmiechnięte, tylko żeby zrealizować wszystkie zadania w naszym mieście, potrzebne są na to pieniądze i konkretny plan. "Nowa wizja Kielc" to nasz konkretny plan - podkreślił Stępniewski.

Zapowiedział, że w swojej kampanii wyborczej każdego dnia będzie przekonywać mieszkańców miasta, że "nowa wizja Kielc to coś, co może przywrócić miasto na ścieżkę rozwoju".

Stępniewski przedstawił też liderów list PiS w poszczególnych okręgach w wyborach do rady miasta. W okręgu numer 1 listę otworzy miejski radny Piotr Kisiel, z drugiego miejsca wystartuje Daniel Walas. W okręgu nr 2 "jedynką" będzie sam Stępniewski, a "dwójką" Natalia Rajtar. Liderem listy w okręgu nr 3 będzie przewodniczący kieleckiej rady miasta Jarosław Karyś, z drugiego miejsca wystartuje były kielecki radny i przewodniczący rady Dariusz Kozak.

W okręgu nr 4 pierwsze miejsce zajmie Anna Jaworska - Dąbrowska, a drugie radny Wiesław Koza. Listę w okręgu numer 5 otworzy radny Arkadiusz Ślipikowski, a z drugiego miejsca wystartuje Michał Płatek.

Szefowa świętokrzyskiego PiS posłanka Anna Krupka zapowiedziała, że w niedzielę odbędzie się regionalna konwencja wyborcza ugrupowania. Podczas spotkania, które zaplanowano w Targach Kielce, zaprezentowani zostaną kandydaci do sejmiku województwa i innych szczebli samorządu.

W kwietniowych wyborach samorządowy kielczanie wybiorą nowego prezydenta miasta. O reelekcję nie będzie się ubiegać prezydent Bogdan Wenta. Start w wyborach - oprócz Stępniewskiego - zapowiedziało do tej pory pięcioro kandydatów: były poseł KO Adam Cyrański (kandydat Trzeciej Drogi), kielecki radny i przedsiębiorca Kamil Suchański (Bezpartyjni Samorządowcy), była wiceprezydent Kielc Agata Wojda (Platforma Obywatelska), przedsiębiorca i radny Maciej Bursztein (Stowarzyszenie Przyjazne Kielce) i wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki (Nowa Lewica).