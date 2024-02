45-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego chciał przechytrzyć policjantów, ale mu nie wyszło. Kradł ze sklepów alkohol, za każdym razem dbając o to, by nie przekraczać wartości, która pozwala uznać to jedynie za wykroczenie. Po dziesiątym takim skoku śledczy uznali, że działania klienta to czyn ciągły i teraz grozi mu do 5 lat więzienia.