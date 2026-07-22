Groźny wypadek na kolei. Lokomotywa wypadła z torów

RMF24

Lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się w środę na stacji Zagnańsk w województwie świętokrzyskim. „Na miejscu wypadku działają służby kolejowe. Wagonami przewożone było kruszywo” - przekazał RMF FM Tomasz Łatowski z zespołu prasowego PKP PLK. Nikt nie został poszkodowany.

Jak poinformowała mł. asp. Beata Gizowska z kieleckiej straży pożarnej, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 18.40. Na miejscu pracowały dwa zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy zabezpieczali teren do czasu przejęcia działań przez służby kolejowe.

Groźny wypadek na kolei

Według ich ustaleń w trakcie jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. Ustalono, że maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Do wypadku dozo na stacji Zagnańsk w okolicach Kielc w województwie świętokrzyskim.

Z kolei Tomasz Łatowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał RMF FM, że pasażerowie podróżujący pociągami na linii Kraków - Skarżysko Kamienna muszą się liczyć z utrudnieniami, które mogą sięgać kilkudziesięciu minut.