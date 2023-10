33 mln złotych na pomoc dzieciom wykluczonym społecznie otrzyma z UE Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na: wypoczynek letni i zimowy, pomoc psychologiczną, wsparcie w odrabianiu lekcji oraz na modernizację bazy harcerskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Marszałek województwa podlaskiego dr Artur Kosicki i komendant Chorągwi Białostockiej ZHP harcmistrz Krzysztof Jakubowski podpisali w poniedziałek w siedzibie ZHP w Białymstoku umowę w tej sprawie.

Marszałek Kosicki podkreślił, że "Podlaskie podwórka" to jeden z projektów priorytetowych. Pieniądze są przeznaczone na działania ZHP na rzecz dzieci i ich opiekunów przez cztery lata, do końca września 2027 r. Projekt będzie realizowany w całym województwie, a skorzysta z niego ok. 1,5 tys. młodych ludzi wykluczonych społecznie, z problemami zdrowotnymi czy wychowawczymi, dzieci biednych oraz tyle samo ich opiekunów.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać dzieci ze skierowaniami wydanymi przez ośrodki pomocy rodzinie, psychologa szkolnego czy inne instytucje. Dopiero w następnej kolejności osoby chętne, które takich skierowań nie mają.

Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP hm. Krzysztof Jakubowski poinformował, że pieniądze będą przeznaczone na zajęcia w małych grupach, przygotowanie pomocy edukacyjnych na te zajęcia, pomoc w nauce dla dzieci najmłodszych, wypoczynek letni, zimowy, biwaki, dofinansowanie transportu na te wyjazdy, remonty już istniejących baz harcerskich.

Powstanie też harcerskie centrum pomocy. To jest zespół specjalistów, którzy zajmą się bardzo różnorakimi obszarami pomocy dla dzieci, włączając w to pomoc psychologiczną, walkę z ubóstwem, z wykluczeniem cyfrowym, z zagrożeniem w sieci, z zajęciami choćby logopedycznymi" - powiedział Jakubowski. Najmłodsze dzieci będą korzystać z korepetycji.

Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP przypomniał, że Związek realizował już podobny projekt, od 2019 r. przez dwa lata. Pomocą objęto wtedy ok. 500 osób. Podkreślił, że działania, które były zrealizowane w trudnym okresie pandemii, zostały pozytywnie ocenione, dlatego będą kontynuowane.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach "Podlaskich Podwórek" mają być prowadzone na bazie struktury ZHP, kadry i bazy Związku.