Tir miał przewozić torf. W środku było kilkadziesiąt osób

RMF24

Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa udaremniły próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą przez 27 migrantów. Cudzoziemcy byli w naczepie tira przewożącego torf. Do zdarzenia doszło dziś rano w pobliżu Budziska.

Jak przekazała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. Katarzyna Zdanowicz, ciężarówką na rumuńskich numerach rejestracyjnych kierował obywatel Rumunii. Mężczyzna został zatrzymany. Będzie odpowiadał za organizowanie nielegalnej migracji. Sprawą ma się zajmować suwalska prokuratura.

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska dodała, że zatrzymany kierowca ma 50 lat. Z informacji KAS wynika, że zatrzymani migranci to głównie Somalijczycy (18 osób), pięciu Pakistańczyków i czterech obywateli Afganistanu.

„Ustalono, że kierowca przewoził ich z terytorium Łotwy” - poinformowała w komunikacie Pasieczyńska.

To drugi w ostatnich dniach podobny przypadek ujawnionej próby nielegalnego przewiezienia migrantów do Polski w ciężarówce na granicy z Litwą. Na początku lipca ujawniono próbę przewiezienia w tirze 54 osób. Kierował nim 37-letni obywatel Rumunii; również jechał z Łotwy.

Tymczasowe kontrole na granicy z Litwą już od roku



7 lipca minął rok, od kiedy na granicy z Litwą obowiązują tymczasowe kontrole graniczne. Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że w tym czasie skontrolowano tam 1,7 mln osób wjeżdżających do Polski i ponad 930 tys. pojazdów. Wjazdu do Polski odmówiono 1060 osobom. Odmowy wydawano z powodu braku dokumentów, wiz, innych dokumentów pobytowych czy też wykorzystania dopuszczalnego okresu pobytu na terenie państw strefy Schengen. SG przekazała Litwie 1,1 tys. osób w ramach readmisji.

Tymczasowe kontrole na granicy Litwą obowiązują do 1 października 2026 r. Są prowadzone w 13 miejscach, w tym na dawnych przejściach granicznych z Budzisku i w Ogrodnikach oraz na przejściu kolejowym w Trakiszkach.