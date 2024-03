Kilka godzin trwały w Suwałkach poszukiwana 67-latka, który po wizycie w przychodni nie wrócił do domu. Zaniepokojona rodzina zaalarmowała policję. Zdezorientowanego mężczyznę znalazł policyjny patrol.

/ KMP Suwałki / Policja

Około południa senior wyszedł z przychodni, ale nie dotarł do domu. Początkowo rodzina szukała go samodzielnie, a przed g. 15.00 zaniepokojona siostra mężczyzny zwróciła się o pomoc do policjantów.

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Dokładnie sprawdzili teren w pobliżu miejsca zamieszkania zaginionego. Kolejne patrole sprawdzały ulice Suwałk, dworce i szpitale. Robiło się coraz zimniej i ciemniej. Chwilę po g. 18.00 jeden z patroli zauważył seniora na osiedlu Kamena w Suwałkach.

Mężczyzna był zdezorientowany i zmarznięty. Nie wiedział gdzie jest, ale twierdził, że idzie do domu. Po chwili 67-latek ogrzewał się w ciepłym radiowozie, a potem trafił pod opiekę rodziny.