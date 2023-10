Miasto Suwałki otrzymało aż 4 oferty w przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskich jednostek w 2024 roku. „Aż”, bo po ubiegłorocznych zawirowaniach w postaci trzech nieudanych przetargów do końca nie było pewne, co wydarzy się tym razem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W zeszłym roku nawet trzy przetargi nie wyłoniły dostawcy prądu dla grupy zakupowej stworzonej przez urząd miasta w Suwałkach. Z początkiem tego roku miasto musiało kupować energię od tak zwanego dostawcy rezerwowego. Jest szansa, że tym razem uda się uniknąć problemów.

Ogłaszając zamówienie na przyszły rok liczyliśmy na to, że uda się nam otrzymać konkurencyjną ofertę ze strony podmiotów zajmujących się sprzedażą prądu. Wyniki nas pozytywnie zaskoczyły. Najtańsza oferta jest niższa niż środki, które zamierzaliśmy przeznaczyć na zakup prądu, ale też niższa niż to co zaproponował w przetargu nasz suwalski PEC - informuje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Najtańsza oferta pochodzi od firmy Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o. i wynosi 12 996 347,56 zł. Najdroższa to propozycja firmy ENTRADE sp. z o.o. na kwotę 16 182 258,82 zł. Suwalski PEC złożył trzecią co do wielkości ofertą opiewająca na 13 852 697,84 zł.



Teraz złożone w przetargu dokumenty zostaną przeanalizowane pod kątem formalnym. Po rozstrzygnięciu zostanie podpisana umowa.