Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmieci dwumiesięcznej dziewczynki w jednym z domów w Sokółce na Podlasiu. Zatrzymano rodziców dziecka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ze wstępnych informacji wynika, że do jednego z domów w Sokółce wezwano pogotowie. Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili zgon dwumiesięcznej dziewczynki.

Rzecznik podlaskiej policji informuje, że to ratownicy zdecydowali o wezwaniu policji. Szczegółów jednak nie podał.



Policjant poinformował krótko, że "do sprawy" zatrzymano rodziców dziecka. Są w policyjnym areszcie.



Na razie nie wiadomo, jaka mogła być przyczyna śmierci dwumiesięcznej dziewczynki. Będzie to ustalane w śledztwie.