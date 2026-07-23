Pijany Białorusin bez prawa jazdy szalał na ulicach Białegostoku. Wszystko nagrała policyjna kamera

RMF24

Policjanci z grupy SPEED zatrzymali w Białymstoku 37-latka, który wyprzedzał w niedozwolonym miejscu, był nietrzeźwy i nie miał uprawnień do kierowania. Całe zdarzenie zarejestrowała policyjna kamera. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem – grozi mu nawet 3 lata więzienia.

Do groźnego incydentu doszło na ulicy Poleskiej w Białymstoku.

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED, patrolując miasto, zauważyli kierowcę KIA, który wyprzedzał inne pojazdy w miejscu niedozwolonym.

Mężczyzna najpierw zjeżdża na przestrzeń wyłączoną z ruchu, następnie na pas do skrętu w lewo, po czym z impetem wraca na pas do jazdy prosto wjeżdżając pomiędzy samochody i zatrzymuję się przed sygnalizatorem wskazującym czerwone światło – informują funkcjonariusze.

Wszystko nagrała policyjna kamera

Niebezpieczne manewry zostały zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli.

Okazało się, że za kierownicą siedział 37-letni obywatel Białorusi. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Brak uprawnień i poważne konsekwencje

Na tym jednak nie kończą się przewinienia kierowcy. Podczas kontroli wyszło na jaw, że 37-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami – jego białoruskie prawo jazdy straciło ważność na terenie Polski.

Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Przypomnijmy, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o rozwagę

Policjanci podkreślają, że takie zachowania na drodze stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.