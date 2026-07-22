Pedofil z Podlasia zatrzymany. Jest apel policji

RMF24

Podlaska policja zatrzymała 41-letniego mieszkańca powiatu hajnowskiego podejrzanego o czyny pedofilskie wobec kilkuletniej dziewczynki. Śledczy nie wykluczają, że mężczyzna mógł skrzywdzić więcej dzieci. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o pilny kontakt.

Podlaska policja przekazała w środę, że mężczyznę zatrzymano na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Hajnówce, która prowadzi sprawę.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 41-letni mieszkaniec powiatu hajnowskiego dopuścił się czynu pedofilskiego w stosunku do kilkuletniej dziewczynki.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dopuszczenia się wobec małoletniej poniżej lat 15 innej czynności seksualnej – przekazała policja w oficjalnym komunikacie.

Możliwe kolejne ofiary

Z ustaleń śledztwa wynika, że do przestępstwa doszło latem 2025 roku. Policja nie wyklucza jednak, że zatrzymany mógł dopuścić się podobnych czynów wobec innych małoletnich.

Śledczy ustalili też, że mężczyzna na przestrzeni ostatnich lat mógł dopuścić się podobnych czynów w stosunku do innych małoletnich, a do zdarzeń mogło dochodzić na terenie gminy Dubicze Cerkiewne – informuje policja.

Apel do świadków i osób poszkodowanych

W związku z prowadzonym postępowaniem, policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać wiedzę na temat działań zatrzymanego, o pilny kontakt z funkcjonariuszami.