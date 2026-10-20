Nowy odcinek S19 na Podlasiu otwarty. Kosztował 405 mln zł

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Kierowcy mogą już korzystać z ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Krynice–Dobrzyniewo–Białystok Zachód w województwie podlaskim. Inwestycję, której realizacja wraz z projektem kosztowała 405 mln zł, oddano do ruchu we wtorek.

Kierowcy mogą już korzystać z nowego fragmentu S19 koło Białegostoku (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Wojciech Olkuśnik)

Kierowcy mogą już korzystać z nowego fragmentu S19 koło Białegostoku (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Wojciech Olkuśnik) / East News

Ważny węzeł na zachodzie miasta

Nowa trasa prowadzi od Krynicy, gdzie łączy się z drogą krajową nr 65 w kierunku Białegostoku i Ełku. Następnie omija Białystok od zachodniej strony i dochodzi do węzła Białystok Zachód, gdzie łączy się z trasą S8 Białystok–Warszawa.

Na węźle bezkolizyjnie krzyżują się S8 i budowana S19, będąca częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Jak podkreślano podczas konferencji prasowej, obiekt ma duże znaczenie dla układu komunikacyjnego regionu oraz północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku.

Za dwa, dwa i pół roku - myślę - domkniemy ten odcinek od północy, aby tranzyt od strony granicy białoruskiej omijał zupełnie Białystok – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Via Carpatia (Ilustracja: Maciej Zieliński, Maria Samczuk) / PAP

Domknięcie obwodnicy planowane na 2029 rok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że pełne wykorzystanie północnej części obwodnicy będzie możliwe po ukończeniu sąsiednich fragmentów: Czarna Białostocka–Białystok Północ oraz Białystok Północ–Dobrzyniewo. Zgodnie z planami oba odcinki mają być gotowe w 2029 roku.

Na razie nowo otwarta droga kończy się na węźle Białystok Zachód. Dalszy przebieg S19 w tym kierunku nie jest jeszcze realizowany.

Prawie 80 km S19 już dostępne

Odcinek Krynice–Dobrzyniewo–Białystok Zachód jest szóstym fragmentem trasy S19 oddanym do ruchu w województwie podlaskim – poinformował dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski.

Łączna długość dostępnej S19 w regionie wynosi obecnie 79,7 km. Do końca 2026 roku ma wzrosnąć do 104,7 km, m.in. dzięki kolejnym odcinkom budowanym na południu województwa. Po ich otwarciu gotowa będzie około połowa planowanej podlaskiej części trasy.

Apel o przyspieszenie procedur

Przedstawiciele rządu i samorządu zwracali uwagę na konieczność realizacji kolejnych fragmentów tzw. południowej obwodnicy Białegostoku. W sprawie inwestycji nadal prowadzone są procedury administracyjne, środowiskowe i sądowe.

Tutaj warto powiedzieć o zdrowym rozsądku. Bo przecież ta droga budowana z dwóch stron już nie powstanie w innym miejscu, więc trzeba przyspieszyć maksymalnie wszystkie procedury tak, żeby ona powstała jak najszybciej – powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Wiceminister infrastruktury przyznał, że sprawy środowiskowe są skomplikowane, ale zaznaczył, że celem inwestycji jest poprawa komunikacji w Podlaskiem.

Budowa trwała od 2024 roku

Odcinek zrealizowało konsorcjum PORR SA i Unibep SA. Umowę w formule „projektuj i buduj” podpisano w 2021 roku, a zasadnicze prace budowlane rozpoczęły się w 2024 roku.

Finansowanie zapewnił Rządowy Fundusz Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, z perspektywą wydłużenia programu do 2033 roku.