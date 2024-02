Ponad 450 budek lęgowych dla ptaków trafi do mieszkańców i miejskich instytucji edukacyjnych, by zachęcać do czynnej ochrony ptaków - poinformował we wtorek prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Budki będzie można odebrać m.in. w niedzielę w Parku Planty.

/ Urząd Miasta Krakowa / To trzecia taka akcja przygotowana przez miasto. Jak poinformował we wtorek na konferencji prasowej Truskolaski, w tym roku przeznaczono na ten cel 10 tys. zł, dzięki czemu udało się zakupić 452 budki lęgowe dla ptaków. Zaprosił mieszkańców w niedzielę, 25 lutego, do Parku Planty, gdzie 300 z tych budek zostanie rozdanych. Dodał, że po pozostałe mieszkańcy będą mogli aplikować przez internet. Pozostałe budki - podobnie jak w ubiegłych latach - trafią do placówek edukacyjnych podległych miastu. Truskolaski podsumowując dotychczasowe dwie edycje akcji mówił, że przekazano łącznie 688 budek, a 305 z nich zostało zasiedlonych. Ocenił, że to wysoki wskaźnik zasiedlenie. Jak widać akcja cieszy się z jednej strony powodzeniem u białostoczan, ale, co jest ważniejsze - akceptacją wśród ptaków - podkreślił prezydent. Akcję nadzoruje departament ochrony środowiska białostockiego magistratu, który także monitoruje budki i sprawdza, czy zostały zasiedlone. Najczęściej wybierają je sikorki bogatki i modraszki, wróble oraz mazurki. Żeby odebrać budkę, trzeba najpierw wypełnić ankietę, w której znajdą się dane kontaktowe, a także miejsce zawieszenia budki. Każdy mieszkaniec będzie mógł odebrać jedną budkę. Niedzielną akcję w Parku Planty zaplanowano w g. 12.00 - 15.00. Zobacz również: Nielegalnie sprowadzili do Polski co najmniej 800 osób, jest akt oskarżenia

