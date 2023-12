Blisko 200 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu sokólskiego. 70-latka padła ofiarą manipulacji oszustów podających się za konsultantów platformy inwestycyjnej. Zainstalowała oprogramowanie do zdalnej obsługi i straciła oszczędności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kobieta pod koniec lipca w mediach społecznościowych znalazła reklamę zachęcającą do inwestowania pieniędzy. Kliknęła w podany link i zarejestrowała się jako osoba zainteresowana.

Po pewnym czasie zadzwonił do niej mężczyzna podający się za konsultanta. Namówił ją do wpłaty 1000 złotych. Kilka miesięcy później 70-latka dostała wiadomość z linkiem do rzekomej platformy inwestycyjnej i aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Zgodnie z poleceniami, zainstalowała na swoim urządzeniu taką aplikację.

Podczas rozmów telefonicznych rzekomy makler instruował seniorkę, co ma robić, by zwiększyć zyski. Kobieta najpierw przelała pieniądze z rachunku bankowego, a potem zaciągała pożyczki.

Kiedy makler przestał odbierać telefon, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Straciła blisko 200 tysięcy złotych.