W związku z oddaniem do użytku przebudowanych ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku, od soboty zmieniają się rozkłady jazdy i trasy przejazdu linii autobusów miejskich. Chodzi o linie: 19, 20, 23, 27 i 29, które jeżdżą tymi ulicami - podał Urząd Miejski.

/ Urząd Miasta Białystok / Materiały prasowe

Szczegółowe opisy tras po zmianach opublikowano zarówno na stronie internetowej Urzędu Miejskiego , jak i Białostockiej Komunikacji Miejskiej .

Modernizacja ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej trwała około półtora roku. W tym czasie były one zamknięte dla ruchu. Ponownie kierowcy mogą nimi jeździć od środy. Ulice znajdują się przy nowopowstałym centrum przesiadkowym w sąsiedztwie dworców PKP i PKS w Białymstoku. To ważne komunikacyjnie miejsce w mieście.



Inwestycja kosztowała ok. 70 mln zł. W ramach prac przebudowano także dwa skrzyżowania, powstało ponad trzy kilometry dróg, ponad 1,5 km dróg rowerowych, ustawiono stojaki rowerowe, przy ul. Łomżyńskiej dodano też buspas dla autobusów i taksówek.



Po przywróceniu ruchu na przebudowanych ulicach, przy centrum przesiadkowym będą się zatrzymywać wszystkie autobusy miejskie, których trasy biegną tymi ulicami.



Przebudowa ulic Monte Cassino i Łomżyńskiej była elementem realizowanego przez miasto Białystok projektu - Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego. Łączna wartość projektu węzła intermodalnego to ponad 212 mln zł, z czego 154 mln zł z UE.