Złożenie protestu zapowiedziała Beata Matyskiel, kontrkandydatka wieloletniego wójta podlaskiego Korycina Mirosława Lecha, który niedzielne głosowanie wygrał jednym głosem.

Budynek urzędu gminy w Korycinie / PAP

Mirosław Lech dostał 732 głosy, Beata Matyskiel - 731. Jak wynika z danych opublikowanych na stronie PKW po drugiej turze wyborów, łącznie trzynaście głosów (z ważnych kart) było nieważnych, bo albo głosujący postawił znak "x" przy nazwiskach obu kandydatów, albo nie postawił takiego znaku przy żadnym.

Beata Matyskiel zapowiedziała złożenie protestu wyborczego.

Przegraną się nie czuję

Protest złożymy, żeby ludzie znali prawdę - dodała. Zaznaczyła, że swój wynik uważa za ogromny sukces i bardzo się z niego cieszy. Zarzuciła jednocześnie Lechowi nieuczciwe działania w kampanii wyborczej oraz dotyczące samego głosowania.

Mamy dowody na to, że przed drugą turą meldował osoby, które nie są związane z gminą. Zwracamy też uwagę na dowożenie (do lokali wyborczych) ludzi, w przypadku których nie było takich podstaw - powiedziała. Przegraną się nie czuję i mam satysfakcję, że zrobiłam to uczciwie. Nie jestem przybita, wręcz przeciwnie, poczułam taką ulgę, że to już jest po - zaznaczyła.

Gratulować wójtowi nie będę, bo to jest oszustwo, ale życzę mu dobrze, bo życzę dobrze mieszkańcom Korycina i mam nadzieję, że wójt dotrzyma złożonych przez siebie obietnic - dodała.

Protest wyborczy można złożyć w terminie 14 dni od opublikowania wyników wyborów (co stało się w poniedziałek, 22 kwietnia).

33 lata w fotelu wójta

Wójtem Korycina Mirosław Lech jest nieprzerwanie od 1991 roku; w kadencji przypadającej na lata 1998-2002 był radnym powiatu sokólskiego, w latach 2000-2019 przewodniczącym zarządu Związku Gmin Wiejskich województwa podlaskiego.

W tych wyborach startował z KWW "Nasza gmina Korycin", jako członek Polski 2050. W pierwszej turze nie uzyskał większości; dostał 629 głosów (44,99 proc.). 615 głosów (43,99 proc.) miała Beata Matyskiel, startująca jako bezpartyjna z KWW "Korycin - wspólna sprawa".

Beata Matyskiel do niedawna kierowała wojewódzkimi strukturami OHP w Podlaskiem, wcześniej była m.in. wicedyrektorką Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, szefową ośrodka kultury, sportu i turystyki w Korycinie i dziennikarką telewizyjną.