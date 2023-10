Z powodu awarii, do której doszło w sieci trakcyjnej na odcinku Baciuty-Łapy (Podlaskie) od wczesnego rana w poniedziałek są utrudnienia w ruchu pociągów m.in. z Białegostoku do Warszawy, które mogą mieć opóźnienia do 1,5 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do południa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Z związku z awarią zaszły zmiany w ruchu pociągów, zalecono przewoźnikom wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej - powiedział Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK. Pociągi PKP Intercity będą ruszały z Białegostoku z lokomotywą spalinową i dopiero w Łapach będzie ona zmieniana na elektryczną. Spółka PKP Intercity w komunikacie na swojej stronie internetowej podała, że przewidywane opóźnienia pociągów sięgają od 30 do 90 minut. Na odcinku Małkinia – Warszawa Wileńska/Warszawa Wschodnia wprowadzono wzajemne honorowanie biletów spółki PKP Intercity i Kolei Mazowieckich - podała spółka. W związku z awarią - kursy mogą być opóźnione już na starcie. PKP PLK szacuje, że takie utrudnienia mogą potrwać w poniedziałek do południa.

