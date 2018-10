33-letnia paryżanka Alexandra Damien, która podawała się za ofiarę zamachów terrorystycznych z listopada 2015 roku, usłyszała wyrok dwóch lat więzienia - w tym 18 miesięcy w zawieszeniu. Skazano ją za wyłudzenie i składanie fałszywych zeznań.

W zamachach w Paryżu zginęło 130 osób / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Skazana, podając się za ofiarę paryskich ataków, wyłudziła z państwowego funduszu wsparcia ofiar terroryzmu (FGTI) 20 tys. euro. Oszukała również francuskie stowarzyszenie ofiar terroryzmu AFVT, które zapewniło jej staż terapeutyczny w hotelu w Normandii, na północy kraju.







Adwokat skazanej William Bourdon nazwał decyzję sądu "wyważoną". W czasie procesu Damien, płacząc, przyznała się do winy i prosiła o wybaczenie.





Wcześniej paryżanka zeznawała, że 13 listopada w czasie zamachu była w barze Carillon, jednym z miejsc zaatakowanych przez oddziały dżihadystów. Utrzymywała, że straciła tam przytomność. Potem - jak mówiła - męczyło ją "przytłaczające poczucie winy" i wyrzuty, że powinna była ocalić zamordowanych. Pokazywała również zdjęcia blizny na łokciu, która miała powstać w wyniku postrzału z karabinu automatycznego typu kałasznikow. Kobieta ostatecznie została wpisana na stworzoną przez prokuraturę listę ofiar zamachów, co dało jej prawo do uzyskania odszkodowania z FGTI.



Liczne niespójności w jej zeznaniach doprowadziły jednak do wszczęcia śledztwa w tej sprawie.



W zamachach w Paryżu z listopada 2015 roku zginęło 130 osób, a kilkaset zostało rannych. Do ataków przyznało się Państwo Islamskie.

