Około godziny 10:00 z lotniska na warszawskim Okęciu wystartowała wojskowa Casa. Samolot leci do Zagrzebia, skąd odbierze 10 pacjentów rannych w sobotnim wypadku autokaru w Chorwacji. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, 10 pacjentów zostanie rozlokowanych na terenie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Samolot Casa / Radek Pietruszka / PAP

Andrusiewicz poinformował podczas briefingu, że "pacjenci dzisiaj powrócą do Polski".

Będzie to 10 pacjentów, którzy zostaną rozlokowani na terenie woj. wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego, by byli jak najbliżej domów - powiedział.

Sytuacja jest dynamiczna, mówiliśmy już o 14 pacjentach, którzy przyjadą dziś do Polski, potem o 13, dzisiaj już zupełnie inaczej - stwierdził.

Troje pacjentów nie nadaje się do transportu

W tej chwil sytuacja jest na tyle dynamiczna, że dostaliśmy raport ze szpitala w Varaždinie i Zagrzebiu i troje pacjentów, którzy byli planowani przez nas podczas tego rekonesansu sobotniego i w porozumieniu z lekarzami chorwackimi mieli być transportowani - ich stan zmienił się na tyle, że nie nadają się do transportu lotniczego w dniu dzisiejszym - powiedział zastępca dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczyński.

Dodał, że ich stan jest stabilny, ale wymagają oni dodatkowej diagnostyki.

Następne transporty zrealizują samoloty LPR

Wszystko wskazuje na to, że kolejne transporty pacjentów z Chorwacji będą realizowane samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z obstawą intensywnej terapii na pokładzie. Zakładamy zabierać trzech pacjentów jednocześnie, jednego w stanie cięższym - powiedział dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. Robert Gałązkowski.

W czasie środowej konferencji prasowej szef LPR, który współpracuje z misją humanitarno-medyczną oraz z lekarzami po stronie chorwackiej, powiedział, że od samego początku jest w kontakcie z lekarzami, którzy są na miejscu w Chorwacji. Przypomniał, że w sobotę poleciał tam, żeby wspólnie zweryfikować wszystkich pacjentów.

Codziennie jest wspólne raportowanie, rozmowy z lekarzami z Chorwacji na temat stanu poszczególnych pacjentów. Transport pacjentów samolotem Casa do Polski to jest etap, który kończy przewóz stabilnych pacjentów niewymagających intensywnego nadzoru specjalistycznej opieki - powiedział prof. Gałązkowski.

W dniu dzisiejszym wybudzono ze śpiączki kolejną pacjentkę, która została odintubowana i jest w kontakcie logicznym - przekazał dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Celem transportu nie jest ewakuacja, ale kontynuowanie leczenia"

Zaznaczył, że "w najbliższych dniach, tygodniach bardzo starannie i spokojnie trzeba będzie podchodzić do wyboru kolejnych pacjentów, którzy będą transportowani do Polski".

Celem transportu nie jest ewakuacja, ale kontynuowanie leczenia. Wszyscy pacjenci, którzy byli przyjęci do klinicznych szpitali w Chorwacji zostali od samego początku objęci opieką specjalistyczną - zostali poddani operacjom ratującym życie. Nie są to pacjenci, których musimy transportować, bo nie jest im udzielana pomoc - wyjaśnił prof. Gałązkowski.

Przekazał, że część pacjentów będzie wymagała długotrwałego leczenia.

Wyjaśnił, że w "momencie, kiedy polscy i chorwaccy lekarze uznają, że stan danego pacjenta pozwala na transport, wtedy będą podejmowane decyzje o medycznym transporcie do kraju".

Dodał, że trzeba mieć także na uwadze fakt, że "obecnie w Chorwacji trwa sezon turystyczny i szpitale muszą być w gotowości dla innych pacjentów".

Cztery osoby już wróciły do Polski

12 osób zginęło, a 32 zostały ranne w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji, Zagrzebia. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

Do wypadku doszło około godziny 5:40 na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja.

Spośród 32 osób rannych, które przewiezione zostały do pięciu chorwackich szpitali, cztery osoby powróciły w nocy z soboty na niedzielę do kraju samolotem wraz z rządową delegacją, z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim na czele.