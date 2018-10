W wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego 24 mandaty zdobyło PiS, Koalicja Obywatelska - 18, PSL - 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1 - poinformowała w środę PKW. Wyniki oznaczają, że PiS nie będzie miało samodzielnej większości. PKW na swojej stronie internetowej podała, że PiS uzyskało 34,04 proc. głosów; Koalicja Obywatelska - 27,66 proc.; PSL - 13,15 proc.; a Bezpartyjni Samorządowcy - 6,24 proc.

Na kandydatów PiS głosowało w sumie 815 tys. 942 wyborców, na reprezentantów Koalicji Obywatelskiej - 662 tys. 994, na kandydatów PSL - 315 tys. 287 wyborców, a na KW Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy - 149 tys. 551.



Jak wynika z danych PKW, próg wyborczy przekroczył także komitet SLD Lewica Razem (5,46 proc.) oraz Kukiz’15 (5,44 proc.), ale to nie wystarczyło, do zdobycia chociaż jednego mandatu. Mandatu nie uzyskała m.in. wieloletnia radna sejmiku Katarzyna Maria Piekarska (SLD), na którą zagłosowało 27 tys. 910 osób.



Najwięcej głosów ważnych zdobył urzędujący marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) - 76 tys. 971, oznacza to, że uzyskał w skali okręgu wyborczego 21,04 proc głosów.



60 tys. 920 głosów (20,11 proc. w skali okręgu) poparcia to wynik przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego (Koalicja Obywatelska).



Na trzecim miejscu pod względem znalazł się wiceprzewodniczący sejmiku Tomasz Kucharski (Koalicja Obywatelska), który uzyskał 58 tys. 452 głosy (19,72 proc. w skali okręgu).W sejmiku zasiądzie też b. szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, którego poparło 20,401 osób, oraz obecny wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk (KO) - 8,938 głosów.



W 2014 roku, w wyborach do sejmiku mazowieckiego wygrało PiS, które na 51 mandatów zdobyło 19, jednak większość dającą władzę w sejmiku miało PO i PSL - razem dysponowali bowiem 31 mandatami (PSL wprowadziło 16 przedstawicieli, a PO 15). Jeden mandat w sejmiku przypadł w udziale SLD.



