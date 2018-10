W warmińsko-mazurskim sejmiku Koalicja Obywatelska uzyskała 12 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 11, a Polskie Stronnictwo Ludowe - 7 - podano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Według danych opublikowanych na stronie PKW, Koalicja Obywatelska uzyskała w wyborach do warmińsko-mazurskiego sejmiku 12 mandatów (30,40 proc. głosów), Prawo i Sprawiedliwość - 11 mandatów (28,15 proc. głosów), a Polskie Stronnictwo Ludowe 7 mandatów (19,64 proc.).



Taki rozkład sił w 30-osobowym sejmiku oznacza, że KO - mimo wygranej - nie uzyskała większości wystarczającej do samodzielnego rządzenia regionem. Przez poprzednie trzy kadencje w warmińsko-mazurskim samorządzie rządziła koalicja PO i PSL.



Spośród osób, które zdobyły mandaty radnych, najwięcej głosów (15 298) uzyskał dotychczasowy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin z PSL. Kolejni pod względem liczby głosów są członek zarządu województwa Marcin Kuchciński z KO (15 136), była wicewojewoda z KO Grażyna Kluge (14 134) i dotychczasowy radny miejski PiS z Olsztyna Dariusz Rudnik (12 219).



Mandatów nie zdobyli kandydaci z list komitetów: SLD Lewica Razem (8,16 proc. głosów), KWW Kukiz'15 (6,29 proc. głosów), KW Ruch Narodowy (2,65 proc. głosów), KW Partii Razem (2,31 proc. głosów), KWW Bezpartyjni Samorządowcy (0,79 proc. głosów), KWW Jedność Narodu - Wspólnota (0,70 proc. głosów), KWW Wolność w Samorządzie (0,48 proc. głosów), KW Partia Zieloni (0,45 proc. głosów).



Frekwencja w Warmińsko-mazurskiem wyniosła 51,62 proc.



Wśród osób, które nie dostały się do sejmiku są m.in. b. poseł ośmiu kadencji z PSL Stanisław Żelichowski, a także - kandydujący z list SLD Lewica Razem - sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek, b. poseł siedmiu kadencji Tadeusz Iwiński, b. poseł i dawny działacz Samoobrony Mieczysław Aszkiełowicz oraz b. reprezentant Polski w siatkówce Ireneusz Nalazek.



Wojewódzka komisja wyborcza w Olsztynie nie wywiesiła dotychczas oficjalnych wyników. Komisarz wyborczy w Olsztynie Mariusz Stachowiak podał, że błędy w protokołach komisji powiatowych wstrzymują publikacje wyników wyborów do sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego. Zaznaczył jednocześnie, że błędy te nie będą miały wpływu na wyniki wyborów.



Cztery lata temu wybory do sejmiku na Warmii i Mazurach wygrało PSL, uzyskując 14 mandatów, PO miała 9 radnych, PiS - 6, a SLD - 1.(

(ph)