154 830 głosów, co daje 45,84 proc. poparcia, uzyskał w I turze wyborów ubiegający się o reelekcję prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski – ogłosiła oficjalnie we wtorek wieczorem Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie.

„Spektrum ugrupowań popierających moją kandydaturę jest tak szerokie, że przez to jest ona apolityczna” – mówił w wywiadzie dla PAP Majchrowski / Jan Graczyński / PAP

Oznacza to, że poparcie dla Majchrowskiego wzrosło o 2,14 proc. w stosunku do ogłoszonych w niedzielę wieczorem wstępnych wyników (43,7 proc.) sondażu exit poll.

W II turze z Jackiem Majchrowskim zmierzy się z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzata Wassermann. Zgodnie z danymi Miejskiej Komisji Wyborczej głosowało na nią 107 686 krakowian, czyli 31,88 proc. To o 1,72 proc. mniej niż w wyniku (33,6 proc.) exit poll, ogłoszonym w niedzielę wieczorem.



Majchrowski wystartował w wyborach mając poparcie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, SLD, PSL i własnego zaplecza - Przyjaznego Krakowa. Ugrupowania te wystawiły wspólną listę kandydatów do Rady Miasta.



Spektrum ugrupowań popierających moją kandydaturę jest tak szerokie, że przez to jest ona apolityczna - mówił w wywiadzie Majchrowski. Jak podkreślał, kandyduje, bo nie chce zostawiać miasta w rękach swoich oponentów politycznych.





Majchrowski wygrywa również w wyborach do Rady Miasta Krakowa

KWW Jacka Majchrowskiego "Obywatelski Kraków" zdobył 23 mandaty w Radzie Miasta, Prawo i Sprawiedliwość - 16, KWW Łukasza Gibały "Kraków dla mieszkańców" - 4 mandaty - poinformowała we wtorek wieczorem Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie.



O miejsce w 43-osobowej Radzie Miasta Krakowa ubiegało się 385 kandydatów.



Jeśli ubiegający się o reelekcję Jacek Majchrowski zostanie prezydentem miasta, jego miejsce w radzie zajmie Lech Kucharski.



Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego "Obywatelski Kraków" ma charakter koalicyjny. Tworzą go: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, SLD, SdRP Unia Europejskich Demokratów oraz prezydencki "Przyjazny Kraków".



Dotychczas w 43-osobowej Radzie Miasta Krakowa PiS miał 21 radnych, Platforma Obywatelska 14, prezydencki klub "Przyjazny Kraków" sześciu, a dwie radne były niezależne.



Politycy PO już teraz zapowiadają, że wspólnie z Nowoczesną chcą utworzyć w Radzie Miasta jeden klub - Koalicji Obywatelskiej, który będzie współpracował z prezydentem Jackiem Majchrowskim i jego radnymi.

(nm)