Bogdan Wenta wygrał II turę wyborów samorządowych w Kielcach, zdobywając 64 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos. Jego przeciwnik, urzędujący od 2002 roku na stanowisku prezydenta miasta Wojciech Lubawski uzyskał 36 proc. głosów. "Program, który zaproponowałem razem z drużyną, która tutaj jest na tej sali, będę realizował bardzo konsekwentnie i wierzę w to, że ciężką pracą przekonamy także tych, którzy może dzisiaj jeszcze nie są zdecydowani, ale naszymi działaniami będziemy ich przekonywać" - stwierdził po ogłoszeniu pierwszych wyników.

Frekwencja w Kielcach wyniosła 51,9 proc.



Będę konsekwentnie realizował program, który zaproponowałem, ale włączę do niego także elementy programów moich kontrkandydatów - mówił w niedzielę Bogdan Wenta, który według sondażowych wyników II tury wyborów został prezydentem Kielc.



Według sondażu Ipsos wybory prezydenta miasta w Kielcach wygrał Bogdan Wenta. Głosowało na niego 64 proc. wyborców, na Wojciecha Lubawskiego - 36 proc.



Wenta podziękował wszystkim kielczanom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Program, który zaproponowałem razem z drużyną, która tutaj jest na tej sali, będę realizował bardzo konsekwentnie i wierzę w to, że ciężką pracą przekonamy także tych, którzy może dzisiaj jeszcze nie są zdecydowani, ale naszymi działaniami będziemy ich przekonywać - mówił Wenta.



Zapewniam również, że włączymy do naszego programu elementy programów moich dotychczasowych kontrkandydatów - dodał.



Wenta dziękował również wszystkim swoim kontrkandydatom. Łączy nas dobro tego miasta - oświadczył.

Bogdan Wenta startował z komitetu Projekt Świętokrzyski. Był też wspierany przez Koalicję Obywatelską, SLD i PSL. Wojciech Lubawski również miał własny komitet Porozumienie Samorządowe. Jego kandydaturę popierała Zjednoczona Prawica.

W ostatnim tygodniu przed II turą Wentę atakował poseł Piotr Liroy-Marzec, który twierdził, że dostawał od jego obozu różne propozycje. Lubawski w odpowiedzi apelował do wyborców Liroya o głosy i zapewniał, że będzie realizował jego program.

Wenta po pierwszej turze mówił, że wyniki wskazują, że mieszkańcy Kielc "są za zmianami". Oczekują nowej dynamiki, nowej nadziei, a przede wszystkim odpowiedzialności. Z tego co zauważyliśmy, część osób z naszej drużyny będzie radnymi. Spoczywa na nas już w tej chwili duża odpowiedzialność - podkreślał.

Lubawski z kolei twierdził, że jego wynik jest "poniżej oczekiwań". Liczyłem na trochę więcej, ale to jest demokracja, żyjemy w państwie demokratycznym, dlatego musimy poddać się ocenie - mówił po pierwszej turze.



Sondażowe wyniki wyborów samorządowych

