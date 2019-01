Theresa May i jej ministrowie zostają na stanowiskach: brytyjscy posłowie odrzucili wniosek o wotum nieufności wobec rządu. Złożyła go opozycyjna Partia Pracy tuż po tym, jak Izba Gmin zagłosowała we wtorek przeciwko forsowanemu przez rząd projektowi umowy ws. warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Gabinet May obroniony został nieznaczną różnicą kilkunastu głosów: przeciwko wotum nieufności zagłosowało 325 posłów, za odwołaniem rządu było zaś 306 parlamentarzystów.

