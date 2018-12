Komisja Europejska przyspiesza przygotowania do tzw. twardego brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. To rezultat pierwszego dnia szczytu Unii Europejskiej. Bruksela w środę 19 grudnia opublikuje dokument na temat przygotowań do scenariusza braku porozumienia.

Jean-Claude Juncker / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Dla brytyjskiej premier Theresy May wieczorne ustalenia mogą być niewystarczające. Szef KE Jean-Claude Juncker ostro przypomniał Brytyjczykom, żeby nie łudzili się, iż można negocjować umowę brexitową. Nie będzie wiążących prawnie nowych zobowiązań nałożonych na UE. To całkowicie jasne. Możemy dodać jakieś wyjaśnienia odnośnie do tego, co zostało już uzgodnione, ale nie będzie nowych renegocjacji - oświadczył Juncker.

Juncker odniósł się także dość krytycznie do działań samej szefowej brytyjskiego rządu. Premier May prowadziła odważną i uczciwą walkę, ale bez rezultatu - mówił. By jednak pomóc jej przekonać zwolenników brexitu, ustalono, że mechanizm awaryjny dotyczący granicy irlandzkiej będzie tymczasowy. Żadnych jednak gwarancji wiążących prawnie premier May jednak nie otrzymała.

Juncker podkreślał też, że oczekiwania Brytyjczyków są ciągle niejasne. Chcielibyśmy, żeby w ciągu kilku tygodni nasi brytyjscy przyjaciele przedstawili swoje oczekiwania wobec nas, ponieważ ta debata jest czasami mglista i nieprecyzyjna, a ja bym chciał wyjaśnień - mówił przewodniczący Komisji Europejskiej.

Przywódcy "27" podkreślają, że chcą nawiązać jak najbliższe partnerstwo ze Zjednoczonym Królestwem w przyszłości. Chodzi o przyszłą umowę o partnerstwie UE z Wielką Brytanią.

Wskazują w tym kontekście na swą gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji ws. tej umowy. Na tę kwestię położył nacisk podczas nocnej konferencji Juncker.



Chciałbym rozpocząć negocjacje o przyszłych relacjach natychmiast po zatwierdzeniu porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE przez Westminster i Parlament Europejski. Chcę udowodnić członkom Izby Gmin, że podchodzimy do tego poważnie. Zaczniemy te rozmowy natychmiast po podwójnym zatwierdzeniu tej umowy przez dwa parlamenty - powiedział szef KE.



Przywódcy unijni wezwali też do zintensyfikowania przygotowań na wypadek, gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie brexitu oraz przeanalizowania możliwych scenariuszy biorących pod uwagę różne konsekwencje opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.



Juncker zapowiedział, że 19 grudnia KE poinformuje o scenariuszach na wypadek braku umowy z Wielką Brytanią. 19 grudnia KE opublikuje wszystkie przydatne informacje, które dotyczą przygotowań na wypadek braku porozumienia (ws. Brexitu); chodzi o gotowość do tego - powiedział Juncker na konferencji prasowej po zakończeniu pierwszego dnia obrad.