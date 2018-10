Nowa moneta o nominale 50 pensów ma trafić do obiegu dokładnie w chwili, gdy Brexit stanie się faktem, a Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Internauci już wyśmiewają ten pomysł.

Brytyjska mennica wypuści nową 50-pensową monetę 29 marca 2019 roku o godz. 23:00, czyli dokładnie w chwili opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Na rewersie monety ma znaleźć się napis: "Przyjaźń z wszystkimi narodami", na awersie - jak zwykle podobizna królowej Elżbiety II. Już teraz pomysł upamiętnienia Brexitu w ten sposób budzi na Wyspach kontrowersje. W serwisach społecznościowych pojawiło się na ten temat wiele żartów.

Internauci zaczęli sami projektować nową 50-pensówkę albo wyrażać opinie na temat malejącej wartości funta. Na zdjęciach zaczęła pojawiać się moneta 1-funtowa, co jest komentarzem słabego notowania brytyjskiej waluty. Od daty referendum w czerwcu 2016 roku funt stracił na wartości ok. 20 procent i dotychczas tej straty nie odrobił.

Innym ciekawym projektem zaproponowanym przez internautów jest ręka z pistoletem strzelającym w stopę. To aluzja do znanego, brytyjskiego przysłowia, które można porównać do polskiego podcinania gałęzi, na której się siedzi. Ta niewidzialna piła-pistolet to oczywiście Brexit.

Również królowa w rękach pomysłowych internautów wyraża swoją opinię na projektowanej przez nich nowej 50-pensowej monecie. Znane wszystkim popiersie trzyma głowę w dłoniach na znak zdumienia. Pojawiły się też projekty niecenzuralne oraz aluzje do znanych brytyjskich komedii filmowych, których bohaterowie nawarzyli sobie piwa.

