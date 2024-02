Zbigniew Czerwiński, jako kandydat PiS i Zjednoczonej Prawicy, będzie się ubiegał o urząd prezydenta Poznania. "Chcemy, by Poznań był najlepszym miastem w Polsce jeżeli chodzi o życie, o sprawność gospodarczą, a tak niestety się nie dzieje. Czas na zmianę" - podkreślił w środę Czerwiński.

Kandydat PiS na prezydenta Poznania Zbigniew Czerwiński / Paweł Jaskółka / PAP

Czerwiński: Poznań traci pozycję lidera

Obserwujemy Poznań. Poznań traci pozycję lidera. W latach 90. w momencie rozpoczynania transformacji było wiadomo, że jest Warszawa i drugim ośrodkiem o ogromnej dynamice gospodarczej było miasto Poznań. W tej chwili zaczynamy przegrywać konkurencję z Krakowem, zaczynamy przegrywać konkurencję z Wrocławiem i to jest sytuacja niedopuszczalna. Stać nas na więcej. Jesteśmy zdenerwowani, zdegustowani tym, co się dzieje - mówił Zbigniew Czerwiński w środę na konferencji prasowej.

Podkreślił - nawiązując do swojego hasła w kampanii - że "Poznań powinien być taki, jak trzeba". Jak mówił, przez ostatnie lata rządów obecnego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, stolica Wielkopolski straciła pozycję znaczącego miasta w Polsce i nie rozwija się tak, jak oczekiwaliby tego mieszkańcy.

My chcemy, żeby Poznań był najlepszy. Chcemy, żeby Poznań był najlepszym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o sprawność gospodarczą, a tak niestety się nie dzieje. Czas na zmianę - powiedział Czerwiński. Według niego, realną zmianę i alternatywę dla rządów PO i Jacka Jaśkowiaka jest w stanie zagwarantować jedynie PiS i Zjednoczona Prawica.

Oczekujemy, że Poznań znowu stanie się liderem gospodarczym, że Poznań znowu stanie się miastem, którego rozwoju zazdrości nam cała Polska, że podejmiemy realną konkurencję na rynku europejskim - ale do tego potrzebujemy istotnej zmiany polityki. Potrzebujemy ważnych inwestycji. Potrzebujemy skupienia wszystkich sił, które doprowadzają do tego, że ta szansa na ponownego lidera gospodarczego rozwoju Polski będzie należała do Poznania. Walczymy o żółtą koszulkę dla Poznania - podkreślił.

Szynkowski vel Sęk: Potrzebna jest zmiana

Poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, szef struktur PiS w stolicy Wielkopolski również ocenił, że "potrzebna jest zmiana wobec złych rządów prezydenta Jacka Jaśkowiaka". To musi być osoba, która taką zmianę gwarantuje. To musi być osoba łącząca środowiska, wynikająca ze wspólnego przekonania, że jest gwarancją takiej zmiany. Wreszcie to musi być osoba, która nie jest znana przede wszystkim z tego, że jest politykiem, ale znana jest ze swoich kompetencji, ze swojego doświadczenia, ze swojej znajomości miasta, z dotychczasowej pracy, z dotychczasowego dorobku. To musi być osoba łącząca te cechy i te środowiska - zaznaczył.

Jestem głęboko przekonany, że gwarancję takiej kandydatury daje Zbigniew Czerwiński, który jest doświadczonym samorządowcem, z doświadczeniem od ponad 30 lat w samorządzie, z doświadczeniem pracy zarówno w sejmiku województwa wielkopolskiego, jak i także kiedyś w latach 90. w Radzie Miasta Poznania - podkreślił Szynkowski vel Sęk. Jak dodał, Czerwiński to "kandydat nie tylko PiS, ale i wielu środowisk w Poznaniu. Kandydat, który jest wielką naszą nadzieją na zmianę w Poznaniu - mówił.

Szynkowski zauważył, że Czerwiński to nie jest osoba, która zbudowała swoje doświadczenie w jednej dziedzinie. Jak dodał, Czerwiński to specjalista od spraw finansów samorządu, doskonale znający służbę zdrowia w województwie, ale także w Poznaniu, znający się na kwestiach transportu. To wielkie wyzwanie przecież w naszym zakorkowanym i rozkopanym mieście - zaznaczył.

Szefowa sztabu Czerwińskiego, radna miejska Klaudia Strzelecka podkreśliła, że "zależy nam na tym, żeby pokazać, że Poznań leżący na osi Berlin - Warszawa potrafi być liderem w wielu dziedzinach, takich jak biznes, jak przyciąganie dużych przedsiębiorstw, w budowaniu swojej prawdziwej marki".

Natomiast do tej pory mamy miasto trochę straconych szans. Prezydent Jacek Jaśkowiak nie zajmuje się Poznaniem w taki sposób, w jaki powinien prawdziwy gospodarz. Potrzebujemy osoby, która zna miasto, która miasto czuje. Zbigniew Czerwiński jest taką osobą, która ma ogromne doświadczenie samorządowe, zna się na każdej rzeczy, która w tym Poznaniu się dzieje i też właśnie taką ofertę chcemy przedstawić - konkretnego fachowca, który naprawdę i w faktyczny sposób tym Poznaniem może się zajmować - wskazała.

Czerwiński o radzie miasta: Gramy na zwycięstwo

W wyborach samorządowych w 2018 roku kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania Tadeusz Zysk zdobył 21,31 proc. głosów. Czerwiński pytany, czy uda mu się wypracować w kampanii lepszy wynik, odpowiedział, że "zobaczymy w dniu 7 kwietnia".

Dodał, że walka toczyć się będzie także o mandaty w radzie miasta. Gramy na zwycięstwo. Natomiast oczywiście uważamy, że celem tej naszej akcji jest doprowadzenie do jak najszerszej reprezentacji środowisk niezadowolonych z tego, co w mieście Poznaniu jest. Bo do tej pory poza radnymi PiS nie było w Poznaniu żadnej realnej opozycji. To jest z przyczyn higienicznych konieczne - mówił.

Ocenił też, że "opowieść, że w 6 miliardowym budżecie miasta nie był w stanie prezydent 20-30 milionów znajdować rocznie żeby budować Muzeum Powstania Wielkopolskiego to jest żart". W budżecie zawsze się znajdą jakieś pieniądze, tylko jest kwestia jakie ma się priorytety. Czy widzieliście kiedyś alkoholika, który nie znalazł pieniędzy na pół litra? W związku z tym, jeżeli ktoś ma takie priorytety, że tam się nie mieści Muzeum Powstania Wielkopolskiego, to nie znajdzie 20-30 milionów w 6 miliardowym budżecie. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że jest to inwestycja kluczowa, to na pewno to znajdzie - powiedział.

Na pytanie, dlaczego na banerach z kandydatem nie ma logo PiS, Szynkowski vel Sęk odparł, że Czerwiński nie jest kandydatem tylko PiS. W żadnym razie nie wstydzimy się szyldu Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnie, jesteśmy tutaj w większości członkami PiS. Natomiast ta propozycja jest szersza, ta propozycja odwołuje się do szerszej ilości środowisk i wynika też z refleksji większej ilości środowisk, niż tylko środowisko PiS.

Kim jest Zbigniew Czerwiński?

Zbigniew Czerwiński (ur. w 1961 r.) to wieloletni radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jest absolwentem historii na UAM oraz rachunkowości na UEP w Poznaniu. Od roku jest 1989 przedsiębiorcą. Za działalność antysocjalistyczną od roku 1978 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

W wyborach samorządowych Czerwiński zmierzy się z obecnym prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem - to na razie dwaj oficjalni kandydaci na urząd prezydenta miasta w najbliższych wyborach.

W 2010 r. Jaśkowiak uzyskał, jako kandydat niezależny, ponad 7 proc. głosów. W 2014 r., jako kandydat PO, pokonał w drugiej turze rządzącego miastem Ryszarda Grobelnego, zdobywając 59,1 proc. głosów. W 2018 roku ubiegając się o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej wygrał wybory w pierwszej turze zdobywając 127 125 głosów, czyli 55,9 proc. poparcia.