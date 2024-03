Zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, działania na rzecz czystego powietrza i wsparcie dla rolników - to niektóre z punktów programowych, na które wskazywali w sobotę liderzy Trzeciej Drogi - Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Podpisali oni "12 gwarancji samorządowych".

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia podczas konwencji programowej w Otrębusach / Rafał Guz / PAP

Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) podczas konwencji w Otrębusach (woj. mazowieckie) zaprezentowali "12 gwarancji samorządowych Trzeciej Drogi".

Kosiniak-Kamysz wskazywał, że Trzecia Droga stoi w środku sceny politycznej, gdzie skupia się największa grupa wyborców. Przekonywał, że silny samorząd jest niezależny finansowo, samostanowiący, posiadający siłę i sprawczość.

Lider ludowców ocenił, że po poprzednich rządach pozostał "rozwalony system zarządzania państwem", dlatego tempo wprowadzanych zmian nie jest takie, jak oczekiwali wyborcy.

Poinformował, że jednym z najważniejszych punktów programowych jest zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeśli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Priorytetem - jak dodał - jest także wsparcie rolników. Przypomniał o ostatnich spotkaniach przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami. Lider PSL podkreślił, bezpieczeństwo żywnościowe jest elementem bezpieczeństwa narodowego.

To jest też wielkie zadanie, żeby na rynkach Unii Europejskiej znów promować polskie produkty. (...) Bo ta promocja polskiego produktu, nie tylko rolno-spożywczego, ale każdego, gdzieś została zapomniana przez poprzedników - ocenił.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że należy także wprowadzić program "Aktywny rolnik". To - jak mówił - dopłaty i udogodnienia dla tych, którzy "produkują, sieją, zbierają, dają żywność".

Szymon Hołownia zapowiedział z kolei działania na rzecz czystego powietrza. Wskazywał m.in. na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Hołownia zaznaczył, że 15 października odbyła się pierwsza połowa dużego meczu, druga to wybory samorządowe.

Oto "12 gwarancji samorządowych Trzeciej Drogi":