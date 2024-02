Wrocławski radny Robert Grzechnik został wspólnym kandydatem Konfederacji, partii Polska Jest Jedna i Bezpartyjnych na fotel prezydenta. "Miasto jest w marazmie, nie wykorzystuje swego potencjału, potrzebuje impulsu i zdroworozsądkowych inwestycji” - powiedział Grzechnik. Jest to już trzeci przeciwnik Jacka Sutryka, obecnego prezydenta miasta.

Kandydat Konfederacji na prezydenta miasta Robert Grzechnik (C) / Maciej Kulczyński / PAP

Z PiS-u do Konfederacji, czyli polityczne przeprowadzki

Robert Grzechnik w czasie ostatniej kadencji samorządu, należał do klubu Prawa i Sprawiedliwości, z którego listy został wybrany. Startował jednak jako reprezentant partii Nowa Nadzieja. Zrezygnował z członkostwa w klubie PiS w 2023 roku, kiedy zdecydował się kandydować do Sejmu z list wtedy jeszcze partii Janusza Korwin-Mikkego.

Kandydowałem do rady miejskiej jako kandydat partii Nowa Nadzieja i nigdy się z tym nie kryłem. Jeżeli osoby, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość będą chciały teraz mnie poprzeć to proszę bardzo. Ja zawsze głosowałem według własnego sumienia, nigdy z klubem. Jeżeli chodzi o inwestycje to składałem poprawki do budżetu indywidualnie - jako pierwszy radny w historii Wrocławia. I to jest podstawa do naszego programu - powiedział Grzechnik w na konferencji prasowej.