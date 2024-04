"Zwycięstwo powinno być dla nas przede wszystkim zachętą do pracy" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu wyników exit poll, według których PiS zwyciężyło w niedzielnych wyborach do sejmików. Podkreślił, że ten wynik pokazuje, że w wyborach parlamentarnych PiS dzisiaj mogłoby zdobyć władzę.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Kaczyński powiedział podczas wieczoru wyborczego w Warszawie, że zwycięstwo powinno być przede wszystkim zachętą do pracy. Przywołał słowa Marka Twaina, że wiadomość o jego śmierci "jest cokolwiek przedwczesna".



Ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę - podkreślił.



Kaczyński zastrzegł, że wybory do parlamentu odbędą się za przeszło trzy lata. Więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich (...), a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne - podkreślił szef PiS.



Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos w wyborach do sejmików PiS uzyskało w skali kraju 33,7 proc.

Wkrótce więcej na ten temat