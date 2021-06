Na terenach, na których odbędą się wybory przedterminowe, ponowne lub uzupełniające o północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza. Będzie trwać do końca głosowania - do godz. 21:00 w niedzielę.

Przygotowania lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 70 w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej na niedzielę 13 czerwca zaplanowano wybory przedterminowe, ponowne i uzupełniające w przeszło stu gminach w całej Polsce, w tym m.in. wybory: prezydenta Rzeszowa, burmistrza Kątów Wrocławskich, burmistrza Bogatyni, burmistrza Tuczna, czy burmistrza Ustki.

Na terenie, na którym odbędą się wybory od północy z piątku na sobotę do końca głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

Podczas trwania ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że m.in. nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna.

Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Można natomiast zachęcać do pójścia do urn wyborczych.

Wybory prezydenta Rzeszowa

O fotel prezydenta Rzeszowa ubiega się czworo kandydatów:

· popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart,

· wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca,

· Konrad Fijołek - były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050,

· poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego, reżyser filmów dokumentalnych i scenarzysta Grzegorz Braun.

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Rzeszowie zostaną przeprowadzone, bo wieloletni prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił w lutym rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska. Zgodnie z przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji wybory przedterminowe zarządza premier.