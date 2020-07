"Głos przeciw Dudzie oznaczał ograniczenie wszechwładzy jednej partii, więc na Trzaskowskiego zagłosowali nawet ludzie, którzy nie cierpią Platformy" - tak wynik wyborów prezydenckich 2020 podsumował lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. "Miliony Polaków chcą bezpieczeństwa socjalnego i poczucia godności. PiS wygrał, bo przez lata zbudował obraz, że właśnie oni to gwarantują. (…) Ale ta opowieść o ‘prospołecznym PiS-ie’ to już nie jest prawda" - zaznaczył, dodając, że "dziś to obóz władzy wprowadza cięcia płac i zwolnienia". Zandberg podkreślił również, że "za trzy lata prawo do głosowania zdobędą młodzi wyborcy, którzy nie mieszczą się w dzisiejszych podziałach, bo nie chcą wiecznie wybierać: PiS czy PO".

