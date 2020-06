"PiS mnie w TVP Info próbuje obsadzić w roli diabła wcielonego" - ocenił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski w programie tygodnika Newsweek i portalu Onet. "Ja współpracowałem z PiS-em, gdy było nam po drodze" - przyznał. "Nie głosowałem na Lecha Kaczyńskiego, ale jasno muszę powiedzieć, że był to polityk niezależny" - podkreślił prezydent Warszawy. Jak tłumaczył, sam jego gotów na wspieranie rządzących w niektórych kwestiach, ale też "na twarde weto tam, gdzie państwo będzie niszczone".

Rafał Trzaskowski, który był gościem w poniedziałkowym programie tygodnika Newsweek i portalu Onet, został zapytany, ile czasu będzie potrzebował na zebranie podpisów, aby zarejestrować się jako kandydat w wyborach prezydenckich, a ile dostanie w praktyce.



Kodeks wyborczy jasno mówi o dwóch tygodniach. Rozumiem, że w tej chwili śpieszy się rządzącym i jeżeli będzie to 9 czy 10 dni, to uznam to za całkowicie uzasadnione - powiedział prezydent Warszawy. Jeżeli rząd będzie próbował prowadzić do farsy wyborczej, to pewnie da nam trzy dni na zbieranie podpisów - zasugerował.



Mam nadzieję, że PiS wyciągnął lekcję z tego co zrobił w maju, gdzie próbował organizować wybory w całkowicie niedemokratyczny sposób i tym samym doprowadził do naruszenia tego co najważniejsze, czyli autorytetu państwa - powiedział Trzaskowski. Wyraził przy tym nadzieję, że tym razem nie będzie "farsy wyborczej" i terminy na rejestrację komitetu, na zbiórkę podpisów i na samą kampanię wyborczą będą "jednak poważne".

Kandydat KO na prezydenta został też zapytany, czy zamierza podczas kampanii jeździć tam, gdzie zwykle PiS wygrywa, bo do tej pory spotykał się raczej z mieszkańcami województw, gdzie sondażowo to PO ma przewagę. Prawdopodobnie w ten weekend będziemy w Małopolsce" - zadeklarował. Będziemy starali się odwiedzić wszystkie regiony jeśli tylko czas na to pozwoli - dodał Trzaskowski.