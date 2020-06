Najwyższa Izba Kontroli ma zamiar wszcząć kontrolę dotyczącą majowych wyborów korespondencyjnych - do których ostatecznie nie doszło. Jeszcze w czerwcu kontrolerzy mają wejść do KPRM, Poczty Polskiej, MAP i PWPW - informują dziennikarze TVN24.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś / Mateusz Marek / PAP

Jako pierwszy informację o planowanej kontroli NIK podał dziennikarz TVN24, który dotarł do pisma w tej sprawie.

"Będzie kontrola NIK w sprawie majowych wyborów. Jeszcze w tym miesiącu kontrolerzy wejdą m.in. do KPRM, MAP, Poczty Polskiej i PWPW. Tak wynika z pisma prezesa NIK" - napisał Radomir Wit.





Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował natomiast, że kontrola zostanie wszczęta na jego wniosek: "Na mój wniosek NIK przeprowadzi kontrolę w KPRM, Ministerstwie Aktywów, Poczcie Polskiej i PWPW ws (nie)wyborów. Będzie się działo. Kontrola jeszcze w tym miesiącu".





Majowe wybory prezydenckie

Zgodnie z konstytucyjnym terminem, wybory prezydenckie miały odbyć się 10 maja tego roku. Z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń, głosowanie miało w całości przebiegać korespondencyjnie. Przeprowadzeniem wyborów miała zająć się nie Państwowa Komisja Wyborcza a Poczta Polska.



Opozycja protestowała zarówno przeciwko terminowi wyborów, jak i formule ich przeprowadzenia. Senat wykorzystał maksymalny czas przysługujący mu na rozpatrzenie sejmowej ustawy. Chociaż do końca nie było wiadomo, czy wybory prezydenckie odbędą się w terminie Poczta Polska przystąpiła do przygotowań - między innymi druku kart do głosowania korespondencyjnego.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dopiero 8 maja - na dwa dni przed planowanymi wyborami. Brak ustawy nie przeszkadzał jednak władzy w przygotowaniach - Jacek Sasin jeszcze w kwietniu zapewniał, że druk kart wyborczych trwa i wszystko będzie gotowe na 10 maja.