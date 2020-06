Tylko 15 proc. kart do głosowania w wyborach 28 czerwca ma być włączonych do pakietów wyborczych. Pozostałe trafią do komisji wyborczych z przeznaczeniem do użycia w głosowaniu tradycyjnym, przy urnach - uchwałę takiej treści przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza.

