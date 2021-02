Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi zapowiedziała w poniedziałek ustanowienie zewnętrznej, niezależnej komisji dla zbadania "faktów i przyczyn" ataku z 6 stycznia na Kapitol. W zajściach zginęło pięć osób.

Po ataku 6 stycznia na Kapitol wokół budynku zastosowano specjalne środki ostrożności / Samuel Corum / PAP/EPA

Pelosi wyjaśniła w liście do prawodawców, że komisja będzie wzorowana na podobnej, zwołanej po atakach terrorystycznych na Waszyngton i Nowy Jork 11 września 2001 roku.

Jak podała agencja Reuters panel ma dokonać oceny zagadnień łączących gotowość i reakcję policji na Kapitolu oraz przybyłych jej w sukurs po wybuchu zamieszek innych federalnych, stanowych i lokalnych organów ścigania.



Do gmachów Kongresu wtargnął 6 stycznia tłum zwolenników Donalda Trumpa. Demokraci i niewielka część Republikanów zarzucali byłemu prezydentowi podżeganie buntowników do ataku na Kapitol, gdzie przebywali wówczas parlamentarzyści z obydwu partii w celu zatwierdzenia głosów elektorów, którzy opowiedzieli się w wymaganej większości za zwycięstwem w wyborach Joe Bidena.



W wyniku zakończonego w sobotę procesu o impeachment Trump został uniewinniony z zarzutów.



Według NBC News Pelosi zaapelowała też do kontrolowanej przez Demokratów Izby Reprezentantów o przeznaczenie dodatkowych funduszy na zapewnienie lepszego bezpieczeństwa parlamentarzystom. Podkreśliła, że potrzebę śledztwa w sprawie zamieszek, zwanych niekiedy "powstaniem w celu obalenia rządu", uzasadniają też wstępne doniesienia badającego od minionego miesiąca kwestię bezpieczeństwa na Kapitolu gen. Russela Honore.



Emerytowany generał Armii USA ma, według Pelosi, duże doświadczenia w sprawach ochrony Kapitolu. Był wcześniej desygnowany przez Pentagon m.in. do zadań związanych ze spustoszeniami po huraganach Katrina i Rita.



Z jego ustaleń oraz z doświadczeń procesu o impeachment jasno wynika, że musimy dojść do prawdy o tym, jak do tego doszło. (...) Aby chronić nasze bezpieczeństwo następnym krokiem będzie ustanowienie zewnętrznej, niezależnej Komisji typu 9/11 - dodała szefowa Izby Reprezentantów.



W niedzielnej wypowiedzi dla programu NBC "Meet the Press" demokratyczny senator Dick Durbin powiadomił, że menedżerowie impeachmentu Izby Reprezentantów sporządzili własny opis ataków.



Chciałem się upewnić, że rewizjoniści w stylu sowieckim po stronie republikańskiej, którzy próbują winić wszystkich oprócz Donalda Trumpa, zademonstrowali Amerykanom postępowanie, które jest jasne. (...) Jest to ważny historyczny zapis, który zobaczy pokolenie wątpiących i przyszłe pokolenie - argumentował Durbin.



Jak twierdzi NBC Republikanie z wyższej izby Kongresu usiłowali zrzucić na Pelosi część winy za ataki. Wystosowali w poniedziałek list, w którym zażądali odpowiedzi na pytanie, co wiedziała o stanie bezpieczeństwa Kapitolu 6 stycznia.