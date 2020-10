Dokładnie tydzień do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Za 7 dni Amerykanie zdecydują kto zostanie prezydentem USA. O reelekcję ubiega się Donald Trump. Plany chce mu pokrzyżować Joe Biden. W ramach wczesnego głosowania swój głos oddało już ponad 68 milionów Amerykanów. To rekord i może być to zapowiedzią najwyższej frekwencji wyborczej od ponad 100 lat - przekazuje Reuters, powołując się na portal U.S. Elections Project.

