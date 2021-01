Demokraci w Izbie Reprezentantów Kongresu USA przedstawili artykuł impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa - informują media, w tym stacja CNN i agencja Reutera.

Donald Trump i Mike Pence / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Demokraci zarzucają prezydentowi "podżeganie do powstania", w efekcie którego w minioną środę doszło do szturmu zwolenników Trumpa na Kapitol.

W treści artykułu argumentowano m.in., że republikański przywódca swoimi działaniami zagroził bezpieczeństwu USA i integralności systemu demokratycznego oraz zakłócił pokojowe przekazanie władzy.

Głosowanie w tej sprawie w niższej izbie Kongresu spodziewane jest w tym tygodniu.

Z racji przewagi demokratów w Izbie Reprezentantów postawienie prezydenta w stan oskarżenia wydaje się być formalnością. Nie przeszkodzi w tym deklarowany już sprzeciw przywództwa republikanów w tej izbie.



By usunąć Trumpa z urzędu potrzeba jednak większości dwóch trzecich w Senacie, gdzie większość wciąż mają republikanie.



W ławach senackich po scenach przemocy na Kapitolu lista sojuszników Trumpa się kurczy. Nie liczcie na mnie. Dosyć - stwierdził w środę senator GOP Lindsey Graham z Karoliny Południowej, w trakcie kadencji jeden z bliższych sojuszników prezydenta. Jednoznacznie wypowiedziała się przeciw Trumpowi także republikańska senator z Alaski, Lisa Murkowski: "Chcę, by zrezygnował. Nie chcę go. Wyrządził już dość szkód".



W Senacie problem mogą stanowić jednak względy proceduralne. Izba ta wznawia swoje posiedzenie 19 stycznia i dopiero w ten dzień może zostać oficjalnie poinformowana o przegłosowanym przez Izbę Reprezentantów artykule impeachmentu. Zgodnie z prawem senacka procedura może rozpocząć się dopiero dzień po otrzymaniu tej informacji (czyli 20 stycznia) o godz. 13 po południu. A wtedy prezydentem od godziny będzie już Biden i kadencja Trumpa będzie już zakończona.