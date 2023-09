Minął termin na zgłaszanie kandydatów przed październikowymi wyborami. Główne komitety wyborcze zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach.

Państwowa Komisja Wyborcza będzie weryfikowała listy przez 3 do 4 dni. Proces potrwa dłużej, jeśli pojawią się odwołania.

Na razie okręgowe komisje wyborcze muszą sprawdzić zarówno kandydatów, jak i listy poparcia. Chodzi zweryfikowanie kandydatów w rejestrach meldunkowych, ale także sprawdzenie, czy nie figurują np. w Krajowym Rejestrze Karnym.

Komisje muszą ustalić również, czy pod listami podpisali się wyborcy z konkretnych okręgów, z których startują poszczególni kandydaci.

Niektórzy czekali do ostatniej chwili

Część komitetów czekała ze składaniem list kandydatów do ostatniej chwili. Do dziś Lewica nie miała złożonych list w ponad połowie okręgów, ale ostatecznie zdążyła złożyć we wszystkich.

W sumie 6 komitetów wyborczych będzie miało swoich kandydatów we wszystkich 41 okręgach. Są to Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Trzecia Droga, Konfederacja, Nowa Lewica i Bezpartyjni Samorządowcy.

Spektakularnych zmian na ostatnią chwilę nie ma - zapewniają szefowie sztabów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Przed nami miesiąc intensywnej kampanii wyborczej.