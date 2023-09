Trzecia Droga stawia na zieloną energię i szacunek do pracy. Podczas kongresu w Warszawie liderzy Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) zapowiedzieli inwestycje w biogazownie, fotowoltaikę i energię wiatrową, a także ustanowienie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

Liderzy Trzeciej Drogi: przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia (L) oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (P) podczas konwencji wyborczej "Gospodarka do przodu!" / Radek Pietruszka / PAP

W sobotę w Warszawie zwołany został kongres Trzeciej Drogi "Gospodarka, do przodu!". Politycy poruszyli głównie tematy gospodarki, rynku pracy, przedsiębiorczości Polaków i energetyki.

Mówimy dość marnotrawstwu, rozdawnictwu, zadłużaniu przyszłych pokoleń. Ale też mówimy dość fałszywym receptom i fałszywym prorokom, którzy tylko przychodzą zbałamucić, oszukać, a później zostawić nas z niezapłaconym rachunkiem - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia wskazywał, że potrzeba dziś zainwestowania w Polskę, a silnikiem tej inwestycji musi być zielona energia.

Jeżeli nie będzie taniej zielonej energii, to nie będzie spadku inflacji, inwestycji, niższych rachunków domowych. Musimy to wreszcie zdobyć, uwalniając środki z Krajowego Planu Odbudowy, tworząc realny system prosumencki. Wreszcie doprowadzając do tego, że ja będę mógł kupić lokalnie prąd od farmy wiatrowej czy słonecznej elektrowni, która jest blisko mojego domu - podkreślił lider Polski 2050.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas konwencji wyborczej "Gospodarka do przodu!" / Radek Pietruszka / PAP

Szef PSL-u zaznaczył, że Polska ma dziś inwestycje na poziomie poniżej 17 procent, co jest jedną z najniższych stóp inwestycji w Europie. Naszym celem jest wygrać tę konkurencję w Europie. To jest cel strategiczny dla polskiej gospodarki - mieć poziom inwestycji najwyższy w Europie. Po to stawiamy na zieloną energię, na biogazownię, na fotowoltaikę i na energię z wiatru - powiedział.

"Polacy nie chcą pracować mniej, ale więcej zarabiać"

Hołownia podkreślał, że poza zieloną energią Trzecią Drogę łączy też szacunek do pracy. Dzisiaj wychodzą ludzie i mówią o czterodniowym tygodniu pracy. Zobaczycie, do wyborów usłyszymy o trzydniowym tygodniu pracy - mówił.

Według szefa Polski 2050, Polacy nie chcą pracować mniej, ale chcą więcej zarabiać. Polacy są pracowitym narodem, który chce więcej pracować na miarę swoich możliwości i mieć za to godną płacę. Oni nie potrzebują taty i mamy, którzy będą im mówić, co trzeba zrobić w niedzielę - powiedział.

Dlatego my, Trzecia Droga, mówimy: nie będziemy wam mówić, co macie robić z waszymi niedzielami. Uwolnimy handel w dwie niedzielę w miesiącu, bo on jest nam dzisiaj potrzebny - oświadczył Hołownia.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konwencji wyborczej "Gospodarka do przodu!" / Radek Pietruszka / PAP

Milion mieszkań podczas jednej kadencji

W programie wyborczym Trzeciej Drogi znalazł się również plan na "uwolnienie" polskiego budownictwa. Liderzy koalicji zapowiedzi, że zapewnią obywatelom milion nowych mieszkań w trakcie jednej kadencji. Jak nie ma mieszkania, to nie ma dzieci, jak nie ma dzieci, to nie ma składek emerytalnych, a w konsekwencji - nie ma przyszłości kraju - mówił Kosiniak-Kamysz.

Liderzy Polski 2050 i PSL-u zapewnili o wprowadzeniu rodzinnego PIT-u. Nowe rozliczenia miałyby działać na zasadzie "im więcej dzieci, tym mniejsze podatki". To pomysł, który przedstawiciele Trzeciej Drogi prezentowali już w swoich wcześniejszych przemowach.