Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła w Nakle nad Notecią start programu odbetonowania miast do 50 tys. mieszkańców. Samorządy mogą składać wnioski na realizację inwestycji do 2 mln zł.

Minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber (2L), minister klimatu i środowiska Anna Moskwa (C) i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek (P) / Tytus Żmijewski / PAP

Ogłaszamy nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest to program ukierunkowany na odbetonowanie miast do 50 tys. mieszkańców. Chcemy żyć w zielonych przestrzeniach, chcemy oddychać czystym powietrzem, chcemy, żeby jak najwięcej wokół nas było terenów, które oddychają i zatrzymują wodę. To były postulaty z ostatnich miesięcy. Bardzo starannie przeanalizowaliśmy wszystkie postulaty mieszkańców i przygotowaliśmy program odbetonowania miast - podkreśliła Anna Moskwa. Dodała, że samorządy już mogą składać wnioski do 2 mln zł na obetonowanie przestrzeni, zazielenienie jej i uczynienie miast bardziej przyjaznymi.



Zachęcamy Nakło, zachęcamy inne miasta, żeby składać wnioski. Łączna kwota to 100 mln zł, ale - jak w każdym programie NFOŚiGW - mamy dobre pilotaże, z których wyciągamy wnioski i następnie przeprowadzamy kolejne edycje - zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Chcemy, aby samorządy korzystały z naszych środków, aby miasta były coraz bardziej przyjazne ludziom, aby likwidować miejskie wyspy ciepła, przeciwdziałać skutkom ekstremalnych zjawisk, jak nawalne deszcze i susza - mówił wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek. Z nowego programu mogą korzystać samorządy, aby pozyskać środki od 50 tys. zł do 2 mln zł. Obecnie wnioski można składać do 31 października, ale jeśli będzie dużo wniosków, to będziemy wydłużać termin. Można uzyskać środki w wysokości 75 proc. wartości inwestycji - podkreślił.



Burmistrz Nakła nad Notecią, Sławomir Napierała ocenił, że ogłoszony program odbetonowania miast to wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządowców, którzy wiedzą, jak rozwiązywać problemy, ale zawsze brakuje na to pieniędzy.