Pomaska podkreśliła w rozmowie z PAP, że jest w szoku w związku z zaistniałą sytuacją. Hejt, który mnie spotyka po tych nieprawdziwych komentarzach pod moim zdjęciem, wskazujących, że jeżdżę samochodem z wulgarnymi napisami na jednym z samochodów, to jest po prostu kłamstwo. Ja ani nie wysiadałam z tego samochodu, ani do niego nie wsiadałam. Nie jest to mój samochód, ani nie jest to samochód mojego znajomego - powiedziała posłanka.

Fala hejtu rozpętana przez polityków PiS dotyka mnie, mojej rodziny, moich współpracowników. To jest bulwersujące. Mój prawnik analizuję tą sprawę. Stosowne pozwy zostaną złożone w trybie wyborczym. Nie wymienię nazwisk wszystkich osób, wobec których zostaną one złożone, bo podlega to jeszcze analizie prawników, ale tam gdzie sprawa jest jednoznaczna, takie kroki zostaną podjęte - zapowiedziała Pomaska.

Do sprawy w rozmowie z PAP odniósł się także poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. W jego ocenie, "wulgarność, prymitywizm i nienawiść to kwintesencja Platformy Obywatelskiej". Mnie już w postępowaniu kolegów z Platformy Obywatelskiej nic nie dziwi, jeżeli chodzi o brutalność ich języka i kompletną hipokryzję. Noszą serduszka na swoich białych koszulach, a używają tak knajackiego języka jak spod budki z piwem - powiedział Płażyński.