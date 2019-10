​PiS zdobyło 66,76 proc. głosów w wyborach do Sejmu w Siedlcach (okręg nr 18); KKW PSL - 12,37 proc.; KKW Koalicja Wyborcza - 9,2 proc. a KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 5,75 proc. - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 54,55 proc. komisji.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Opublikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z 444 na 814 obwodowych komisji wyborczych (54,55 proc.) obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w okręgu siedleckim (nr 18).



Okręg ten obejmuje powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, Ostrołękę, Siedlce.



Według danych PKW, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 140 168 głosów, co daje mu 66,76 proc. poparcia. KKW Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 25 971 głosów, co oznacza 12,37 proc. poparcia. KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni uzyskał 19 317 głosów, czyli 9,20 proc. głosów, a KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12 075 głosów, czyli 5,75 proc.