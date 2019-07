Jak wynika z najnowszego sondażu politycznego dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej, przeprowadzanego przez IBRIS - gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę to Prawo i Sprawiedliwość bezapelacyjnie wygrywa wybory parlamentarne w starciu z koalicjami. Z Sejmem pożegna się PSL.

Zdjęcie ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Jak wynika z najnowszego sondażu politycznego dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej, przeprowadzanego przez IBRIS - gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to do lokali wyborczych poszłoby na pewno tylko 39,1 proc. ankietowanych.

Mniej pewnych udziału w wyborach było 17,4 proc, a "raczej nie" odpowiedziało 13 proc.

Spośród ankietowanych 29,8 proc. na pewno nie zdecydowałoby się zagłosować. 0,7 proc. pytanych nie wie, czy poszłoby oddać głos w wyborach.

Dwa scenariusze

Według sondażu, Prawo i Sprawiedliwość bezapelacyjnie wygrywa wybory parlamentarne, osiągając wynik, aż 41,7 proc. głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, samorządowcy - 25 proc.

Jak wynika z sondażu Połączona Lewica , czyli SLD, Wiosna i Razem zyskują wynik na poziomie 10,2 proc.

Do Sejmu wszedłby także ruch Kukiz'15, osiągając 5,3 proc.

Jeżeli wyniki sondażowe utrzymają się do jesieni, oznaczałoby to, że do Sejmu nie wejdzie PSL, osiągając w badaniu tylko 2,8 proc. oraz KORWiN i Narodowcy, którzy dostali by 2,6 proc. głosów.

Z tego sondażu wynika, że PiS może liczyć na nieco ponad 260 mandatów, to wystarczy do samodzielnego rządzenia, ale nie pozwoli na zmianę konstytucji. Lewica na połączeniu bardzo dużo zyskała, a PSL na braku chęci budowy Koalicji traci wszystko.

wybory 2 | amCharts

Gdyby jednak każda z partii zdecydowała się na osobny start - bez żadnych koalicji, do Sejmu weszłyby w składzie PiS - 44,5 proc., PO - 20,2 proc., Wiosna Biedronia 5,8 proc. oraz SLD 5,3 proc.

Na braku koalicji straciłaby zarówno Nowoczesna, jak i Partia RAZEM, które nie przekroczyłby progu wyborczego z wynikami odpowiednio 1,5 proc. i 0,1 proc. Do Sejmu nie wszedłby również ruch Kukiz’15 z wynikiem 4,1 proc.

wybory 2 | amCharts