Sojusz Lewicy Demokratycznej zmienił skrót z SLD na Lewica. Taką informację przekazała rzeczniczka ugrupowania Anna-Maria Żukowska.

Zmiana spowodowana jest powstaniem partyjnego Komitetu Wyborczego Lewica, z którego mają startować w wyborach parlamentarnych kandydaci: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny, Razem i szeregu mniejszych ugrupowań lewicowych, a który będzie komitetem partyjnym Sojuszu.



Na konwencji zmieniliśmy statut tak, że doszło do zmiany tego skrótu. Delegaci, którzy stawili się dziś licznie, zdecydowali o tym jednogłośnie - powiedziała PAP Żukowska. Zaznaczyła, że zmiana skrótu była jedyną kwestią, którą zajmowali się uczestnicy konwencji. Jak zapewniła, nie była na niej omawiana kwestia list wyborczych.



W poniedziałek na konferencji prasowej liderzy:Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny i Lewicy Razem poinformowali, że przedstawiciele ugrupowań lewicowych pójdą do jesiennych wyborów jako KW Lewica, a bazą organizacyjną startu będą struktury Sojuszu. Oznaczać to będzie, że KW Lewica nie będzie komitetem koalicyjnym, który musi przekroczyć próg 8 proc., ale komitetem partyjnym, który musi przekroczyć próg 5 proc.