PSL jest niechętne kandydaturze Bogdana Borusewicza jako ewentualnego marszałka Senatu całej opozycji - powiedział PAP Marek Sawicki (PSL). Według niego ludowcy mają swojego kandydata na marszałka Senatu, ale nie chciał ujawnić nazwiska.

My się godzimy na poważne uprawianie polityki. Jeżeli szef PO Grzegorz Schetyna nie wyciąga żadnych wniosków z minionych lat i zgłasza publicznie kandydata na konferencji nie uzgadniając z nikim, to siłą rzeczy pewnie mu chce dać pocałunek śmierci. Czy przyjdzie rozmawiać o następnym kandydacie, zobaczymy - powiedział Sawicki.



Przyznał, że ludowcy mają swojego kandydata na marszałka Senatu, ale nie chciał ujawnić nazwiska. W kontekście ewentualnego marszałka Senatu całej opozycji obok Borusewicza pojawiają się w kuluarach m.in. nazwiska Krzysztofa Brejzy, Marka Borowskiego, Kazimierza Ujazdowskiego, Jana Filipa Libickiego.



W Senacie dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć 51 mandatów. "Pakt senacki" to porozumienie, które zawarły latem: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), "Lewica" (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora.



PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska - 43 mandaty, PSL - trzy, a SLD - dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją.



Dzięki zdobyciu większości kluby opozycyjne chcą zgłosić swojego kandydata na marszałka Senatu.