Spekulacje dotyczące Moniki Jaruzelskiej zostały dawno już ucięte. Nie było takiej kandydatury na stole - powiedział w piątek szef sztabu lewicy, lider Wiosny Robert Biedroń. Życzył też Jaruzelskiej powodzenia w wyborach do Senatu.

Monika Jaruzelska z SLD podczas obrad Rady Warszawy / Tomasz Gzell / PAP

Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, która z list SLD dostała się do Rady Warszawy, nie znalazła się na listach Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, skupiającego kandydatów trzech ugrupowań lewicowych. Ostatecznie została zarejestrowana jako kandydatka komitetu Polska Lewica w wyborach do Senatu z Warszawy. Słyszałam, że Robert Biedroń nie wyraził zgody na mój start ze względu na to, że jestem za mało lewicowa. Mam np. ambiwalentne uczucia na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne - powiedziała pod koniec sierpnia w Polsat News Jaruzelska.



W piątek w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Jaruzelska została zapytana, czemu nie ma jej na listach komitetu wyborczego SLD. "Wszyscy twierdzą, że to osobista decyzja Włodzimierza Czarzastego, bo bliższa jego sercu jest (rzeczniczka SLD, "dwójka" na warszawskiej liście lewicy - PAP) Anna Maria Żukowska" - odpowiedziała. "Mężczyźni w kryzysie wieku średniego robią różne rzeczy. Jak widać, każdy Kazimierz ma swoją Izabel" - dodała.

"Nie było takiej kandydatury na stole"

Podczas piątkowej konferencji liderzy lewicy zostali poproszeni o komentarz do wywiadu z Moniką Jaruzelską. Robert Biedroń ocenił je jako plotki. My na lewicy skupiamy się raczej na realiach, jesteśmy bardzo racjonalni w naszym działaniu i te spekulacje dotyczące pani Moniki Jaruzelskiej zostały dawno już ucięte. Nie było takiej kandydatury na stole. Jako szef sztabu potwierdzam te informacje. Nie rozmawialiśmy, żaden z liderów nie proponował takiej kandydatury, to są tylko i wyłącznie dywagacje i spekulacje medialne - podkreślił. Dodał, że temat Moniki Jaruzelskiej nie pojawił się podczas rozmów koalicyjnych.



Dopytywany, czy będą kroki prawne wobec Jaruzelskiej, zaprzeczył. Nie potrzebujemy na lewicy kopać się po kostkach, potrzebujemy współpracy i pojednania. Wszystkim, którzy startują, a mają przekonania lewicowe, mają wartości lewicowe, życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Dotyczy to każdego bez wyjątku i ostatnią rzeczą, którą zrobimy będą jakiekolwiek dyskusje przed sądem, rozprawy itd., nie taka jest lewica. Lewica się kocha (...) i taki też przekaz będziemy mieli do Polek i Polaków. Nie będzie wroga na lewicy i nikt nie zrobi wśród nas wrogów - dodał.



Monika Jaruzelska w ubiegłorocznych wyborach samorządowych zdobyła jako jedyna kandydatka komitetu SLD-Lewica Razem mandat radnej m.st. Warszawy zdobywając 8494 głosów. W Radzie Warszawy jest radną niezrzeszoną. Zasiada w komisji ds. nazewnictwa miejskiego, której jest wiceprzewodniczącą oraz w komisji polityki społecznej i rodziny.