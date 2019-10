Lider ludowców chce, żeby wspólnego kandydata opozycji w wyborach prezydenckich wyłonić w prawyborach. To reakcja na wspólny sondaż RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadzony przez IBRIS, w którym większość ankietowanych zwolenników opozycji wskazała na Donalda Tuska jako najlepszego kandydata. Tuż za podium znalazł się także Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL chce sięgnąć po wzory zza oceanu. To miałby być cykl dyskusji i debat potencjalnych kandydatów poszczególnych partii opozycji - tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj nie ma już takiego lidera jednej partii opozycyjnej, która byłaby samodzielnym liderem i mogłaby mieć tak silną pozycję, więc trzeba to zrobić dużo szerzej, na wzór amerykański - tłumaczy Kosiniak-Kamysz.

Według szefa PSL debaty mogą pokazać zdolności poszczególnych kandydatów, przygotowanie i program. Przejmujemy inicjatywę, wychodzimy do przodu, a nie czekamy na pole, które wyznaczy nam przeciwnik. Po kilku tygodniach debat, spotkań, rozmów, prowadzenia prawyborów, duże badanie na dużej grupie, na które składają się wszyscy, którzy biorą udział w tych prawyborach - tłumaczy Kosiniak-Kamysz.

Warto szukać rozwiązań, które nie były do tej pory ćwiczone, a które mogą przynieść efekt. Pamiętam prawybory w Platformie w 2010 roku, kiedy był i Radosław Sikorski, i Bronisław Komorowski. One, jak widać, skończyły się efektywnie dobrze dla tych, którzy je zaproponowali - dodaje. To byłby krok naprzód całej opozycji - podkreśla lider PSL-u.

Najlepszym kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich jest Donald Tusk - wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Robert Biedroń, a trzecie Małgorzata Kidawa-Błońska.

Według sondażu dla "DGP" i RMF FM, na Tuska zagłosowałoby ponad 27 proc. zwolenników opozycji, 50 proc. zwolenników samej Koalicji Obywatelskiej oraz blisko 16 proc. ogółu badanych. Na Kidawę-Błońską prawie 13 proc. zwolenników opozycji, 17 proc. zwolenników KO oraz blisko 10 proc. ogółu. Biedronia poparłoby analogicznie prawie 13 proc., ponad 8 proc. i blisko 10 proc. badanych.

Sondaż uwzględnił także kandydatury szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (PO-KO) oraz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Najlepiej z nich wypadł szef ludowców, na którego zagłosowałoby 9,5 proc. zwolenników opozycji, prawie 5 proc. zwolenników KO i blisko 9 proc. ogółu. Trzaskowskiego poparłoby 5,6 proc. zwolenników opozycji, ponad 8 proc. KO oraz 3,6 proc. ogółu. Najmniej głosów otrzymałaby Dulkiewicz, na którą chęć głosowania wyraziło niespełna po 4 proc. zwolenników opozycji i KO i 2,5 proc. ogółu badanych.



Ogólnopolskie badanie IBRIS zostało przeprowadzone 12 października techniką CATI na próbie 1,1 tys. osób.