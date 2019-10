Zakładam, że wczesnym wieczorem ok. godz. 18-20 poznamy wyniki wyborów parlamentarnych - poinformował w poniedziałek PAP przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz.

Wybory parlamentarne 2019 / Darek Delmanowicz / PAP

Nie chcę tutaj zapeszać, więc trzymajmy się tego harmonogramu, więc zakładam, że wczesnym wieczorem - powiedział Kozielewicz, pytany przez PAP o to, czy jeszcze w poniedziałek poznamy pełne wyniki wyborów.



Kozielewicz dodał, że wyniki mogą być znane około godz. 18-20.



Najważniejsze jest to, czy wszystkie komisje obwodowe przeprowadziły prawidłowo procedurę liczenia głosów w obwodzie - podkreślił szef PKW.



Kozielewicz przypomniał, że z 27 tys. 450 komisji obwodowych muszą zostać przesłane protokoły do komisji okręgowych.



Wszystko zależy od tego, kiedy komisje obwodowe prześlą protokół do komisji okręgowych i czy te protokoły z głosowania do Sejmu i Senatu będą sporządzone bezbłędnie - powiedział.



Jeżeli ujawni się jakiś błąd w protokole, wówczas komisja okręgowa zwraca protokół do komisji obwodowej, która musi zwołać posiedzenie i podjąć działać, żeby dokonać analizy błędów i jego usunięcia - wyjaśnił szef PKW.



Z danych PKW z 82,79 proc. komisji wyborczych wynika, że PiS zdobył 45,16 proc., KO - 26,10 proc., SLD - 12,10 proc., PSL - 8,81 proc., Konfederacja - 6,71 proc.