"Jestem przekonany, że 13 października Polska podejmie decyzję, z której będziemy dumni; wierzę głęboko w to, że będziemy realizować marzenie o wolnej, europejskiej, podmiotowej, uczciwej Polsce" - powiedział w sobotę we Wrocławiu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Prosił jednocześnie o "wielkie zaangażowanie" w czasie ostatniego tygodnia poprzedzającego wybory. "O budowanie w dalszy sposób przekonania, że jutro może być lepsze, że jesteśmy silni razem, że musimy być między Polakami, że musimy cały czas w rozmowie, w debacie, w przekonywaniu do swoich racji w sposób otwarty i z dobrymi emocjami budować dobry parlament przyszłej kadencji - bo od niego będzie naprawdę wiele zależeć" - dodał.

Szef PO Grzegorz Schetyna we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

To wszystko zależy od nas, to wszystko jest w naszych, waszych rękach - zaznaczył Grzegorz Schetyna na konwencji we Wrocławiu, podkreślając, że prosi o "mobilizację ostatnich dni" oraz "przekonanie nieprzekonanych". Zaznaczył przy tym, że możliwość wyboru przy urnie to "wielka spuścizna tych, którzy walczyli o Polskę w latach 80-tych".



Trzynastego października przy urnach wyborczych Polska podejmie decyzję. Jestem przekonany, że to będzie decyzja, z której będziemy dumni, bo wierzę głęboko w to, że to nasze marzenie o wolnej, europejskiej, podmiotowej, uczciwej Polsce ciągle jest przed nami i będziemy to marzenie zrealizować - powiedział szef PO.



"Nie bylibyśmy dzisiaj w wolnej Polsce, gdyby nie zaangażowanie Kornela Morawieckiego"

Nie bylibyśmy dzisiaj w wolnej Polsce, gdyby nie zaangażowanie oraz wielka wizja, którą realizował Kornel Morawiecki - powiedział w sobotę we Wrocławiu szef PO Grzegorz Schetyna, podkreślając, że Kornel Morawiecki był ważną postacią dla tego miasta oraz dla polskiej historii.



W swoim wystąpieniu szef PO zaznaczył, że jest dziś we Wrocławiu, by powiedzieć parę słów o Kornelu Morawieckim. O tej postaci ważnej dla Wrocławia, dla naszej najnowszej historii - dodał. Chcę powiedzieć, że nasza znajomość czy przyjaźń w latach 80-tych była fundamentem naszej wspólnej drogi do niepodległości, do wolnej Polski" - mówił. "Nie bylibyśmy dzisiaj w wolnym Wrocławiu, w wolnej Polsce, gdyby nie jego zaangażowanie, wielka wizja, którą realizował, ale też skromność i taka ludzka przyzwoitość - podkreślił.



Jak mówił, w latach 90-tych i później, gdy był "na obrzeżu polityki", Kornel Morawiecki zawsze był taki sam. Otwarty, uśmiechnięty, pogodny, szukający przyjaciół i pamiętający o przyjaźniach - zaznaczył Schetyna.



Wydaje mi się, że powinniśmy o tym pamiętać - o tych postaciach, osobowościach, dzięki którym możemy mieszkać i żyć w wolnym kraju. To jest także wielka lekcja i nauczka dla nas, jak robić politykę, jak budować relacje między sobą, jak mimo różnic i sporów znajdować to, co jest wspólne. Chciałbym za te wszystkie lata i wielką drogę dziś Kornelowi Morawieckiemu podziękować - podkreślił.



Jak dodał, historia "Solidarności Walczącej" jest pełna wielkich postaci, które nie są na pierwszej politycznej linii. Też o nich powinniśmy pamiętać - powiedział Grzegorz Schetyna.